Aplicarán Multas por Tirar Basura y Escombros en Ensenada, Baja California
El Ayuntamiento advirtió que la sanción puede llegar a los 23 mil pesos, según el Reglamento de Residuos Sólidos Urbanos
Escucha este artículo
El Ayuntamiento advirtió que la sanción puede llegar a los 23 mil pesos, según el Reglamento de Residuos Sólidos Urbanos
Escucha este artículo
El Ayuntamiento de Ensenada recordó que las sanciones económicas para quienes sean sorprendidos arrojando basura o escombros en sitios no autorizados pueden alcanzar hasta 23 mil pesos.
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo Público del municipio, las multas aplican para aquellas personas que depositen desechos, materiales de construcción o residuos en arroyos, terrenos baldíos y vialidades.
Con el objetivo de erradicar los tiraderos clandestinos y mantener limpios los espacios públicos, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata estas prácticas a través de la línea de emergencias 911.
Asimismo, se informó a la población que el sitio oficial y autorizado para la disposición final de escombros y restos de obras es el Relleno Sanitario Municipal, localizado en el kilómetro 12 de la carretera Ensenada - Ojos Negros.
JMR