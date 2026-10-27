Sociedad

Aplicarán Multas por Tirar Basura y Escombros en Ensenada, Baja California

El Ayuntamiento advirtió que la sanción puede llegar a los 23 mil pesos, según el Reglamento de Residuos Sólidos Urbanos

Aplicarán Multas por Tirar Basura y Escombros en Ensenada, Baja CaliforniaAplicarán Multas por Tirar Basura y Escombros en Ensenada, Baja California | Foto: N+

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