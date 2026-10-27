Aplicarán Multas por Tirar Basura y Escombros en Ensenada, Baja California

El Ayuntamiento de Ensenada recordó que las sanciones económicas para quienes sean sorprendidos arrojando basura o escombros en sitios no autorizados pueden alcanzar hasta 23 mil pesos.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo Público del municipio, las multas aplican para aquellas personas que depositen desechos, materiales de construcción o residuos en arroyos, terrenos baldíos y vialidades.

Con el objetivo de erradicar los tiraderos clandestinos y mantener limpios los espacios públicos, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata estas prácticas a través de la línea de emergencias 911.

Asimismo, se informó a la población que el sitio oficial y autorizado para la disposición final de escombros y restos de obras es el Relleno Sanitario Municipal, localizado en el kilómetro 12 de la carretera Ensenada - Ojos Negros.

JMR