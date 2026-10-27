Sociedad

Atienden Reporte en Puente Peatonal en UABC El Sauzal en Ensenada, BC

La estructura sigue abierta para el paso peatonal y que la restricción únicamente abarca el tramo señalado hacia el transporte público

Atienden Reporte en Puente Peatonal en UABC El Sauzal en Ensenada, BCAtienden Reporte en Puente Peatonal en UABC El Sauzal en Ensenada, BC | Foto: N+

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