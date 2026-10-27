Atienden Reporte en Puente Peatonal en UABC El Sauzal en Ensenada, BC

Luego de atender una denuncia ciudadana referente a las condiciones estructurales del barandal en el puente peatonal del campus UABC Unidad Ensenada, ubicado en la delegación de El Sauzal, la Dirección de Protección Civil Municipal realizó una inspección técnica en el sitio para evaluar el área.

Como medida de mitigación del riesgo, el personal de la dependencia procedió a acordonar y delimitar de manera preventiva un tramo de las escaleras que conectan directamente con la parada del transporte público.

El encargado de despacho de la corporación municipal, Antonio Gutiérrez, precisó que la estructura principal del puente se encuentra en condiciones operativas y permanece habilitada para el tránsito regular de estudiantes y peatones, por lo que la restricción aplica únicamente a la sección señalizada.

JMR