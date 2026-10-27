Sociedad

¿Qué Difuntos Llegan el 28 de Octubre 2026 a la Ofrenda de Muertos y a Qué Hora?

Según la creencia mexicana, ofrendar es compartir con los difuntos los alimentos y rendir homenaje a la memoria de los seres queridos fallecidos.

Almas Ofrenda Día de Muertos 28 de Octubre 2026.Según la creencia, las almas de las personas fallecidas regresan a la ofrenda de Día de Muertos para disfrutar de los manjares preparados por su familia. Foto: Cuartoscuro.
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¿A Qué Hora Llegan las Almas a la Ofrenda el 28 de Octubre 2026? Qué Difuntos Visitan Altar Ese Día | N+