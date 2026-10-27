Detienen a Hombre que Hirió con Navaja a Repartidor y Dos Policías en Guadalajara

El hombre que agredió con una navaja a un repartidor de plataforma y lesionó a dos policías con la misma arma blanca en el andador de Chapultepec, en Guadalajara, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en la zona gastronómica del andador de Chapultepec, el 26 de octubre. El hombre fue detenido y está señalado de lesiones calificadas contra el civil y contra los policías de Guadalajara, además de daño en las cosas.

El sujeto se encuentra dentro de las 48 horas que prevé la ley para que sea judicializado. También permanece hospitalizado en un puesto de socorros de la Cruz Roja, ya que presenta lesiones, pero no lo ponen en riesgo.

La Comisaría de Guadalajara informó que uno de los oficiales resultó con una lesión superficial en el hombro y el otro policía con una herida en el muslo, la cual requirió tres puntadas, mientras que las lesiones en el repartidor fueron menores, por lo que los tres ya fueron dados de alta.