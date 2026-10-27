Seguridad

Detienen a Hombre que Hirió con Navaja a Repartidor y Dos Policías en Guadalajara

El sujeto ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y las personas lesionadas ya fueron dadas de alta

PolicíaDetuvieron a un hombre que hirió a un repartidor y a dos policías en Guadalajara. Foto: N+

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Un hombre hiere a un repartidor y a dos policías con una navaja en Guadalajara. Ya está bajo custodia del Ministerio Público

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