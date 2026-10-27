Desaparecidos

Colectivos Piden Más Fondos Para Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco

Exhortan a las autoridades a atender las deficiencias laborales que afectan a las instituciones encargadas de estas tareas

pega de fichas búsquedaLos colectivos piden más fondos para la búsqueda de sus desaparecidos. Foto: N+

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Madres buscadoras y autoridades se reunirán para revisar fondos 2027 en Jalisco. La falta de recursos y malas condiciones laborales obstaculizan la búsqueda de desaparecidos.

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