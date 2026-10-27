Colectivos Piden Más Fondos Para Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco

Colectivos de madres buscadoras y la Comisión Especial del Congreso para Asuntos Relativos a Personas Desaparecidas se verán de nuevo las caras con el jefe de Gabinete y el secretario de Hacienda.

El propósito es hacer una revisión técnica de los fondos propuestos en el Paquete Económico 2027 para el tema de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

La presidenta de esa comisión legislativa, Tonantzin Cárdenas, aceptó que este año que termina hubo fondos importantes para ciencias forenses, pero es necesario consolidar esa política.

“Tengamos al menos consideraciones del doble, sobre todo, por el rezago que sigue teniendo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, dijo Tonantzin Cárdenas Méndez.

Y es que las condiciones de trabajo en la Comisión Estatal de Búsqueda, producto de bajos salarios e incertidumbre laboral, obligan a la rotación constante. En la Comisión de Atención a Víctimas es el mismo escenario. Esto revictimiza a las madres buscadoras.

La fecha de la mesa de trabajo con las autoridades estatales, colectivos y el Congreso está por definirse.



