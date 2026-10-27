Seguridad

Detienen a Joven con Casi 100 Kilos de Marihuana en Guadalajara

Autoridades hallaron el vegetal verde distribuido en tres cajas de cartón; todo quedó asegurado

auto asegurado en GuadalajaraAseguran droga en carro de Guadalajara. Foto: Policía de Guadalajara

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Conducir imprudentemente reveló un cargamento de casi 100 kilos de marihuana en Guadalajara. Las autoridades investigan si el joven detenido tiene antecedentes.

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