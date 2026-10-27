Detienen a Joven con Casi 100 Kilos de Marihuana en Guadalajara

Manejar de manera imprudente en Guadalajara dejó al descubierto a un joven de 25 años, quien conducía un vehículo blanco con casi 100 kilos de marihuana.

La revisión de rutina ocurrió en la avenida R. Michel, al cruce de Héroes Ferrocarrileros, donde los oficiales detuvieron al hombre por manejar de manera de imprudente. Sin embargo, al momento de inspeccionar el vehículo encontraron el vegetal verde distribuido en tres cajas de cartón.

Las autoridades investigan si el joven cuenta con antecedentes penales; al momento todo quedó bajo resguardo.

Por otra parte, en el corredor Chapultepec, un hombre bajo los efectos de alguna droga lesionó sin motivo aparente a un repartidor de comida y a dos policías. Autoridades lograron su captura después de dos horas, ya que el sujeto se refugió en un restaurante.

El hombre fue enviado a la Cruz Roja, pues presentaba una lesión en la pierna con arma de fuego. Su vida no se encuentra en peligro.