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Hallan Armas y Municiones en Casa de Creadora de Contenido: Detienen en Flagrancia a Wendy Durán

El caso permanece bajo investigación para determinar la procedencia y el destino del armamento localizado

Hallan Armas y Municiones en Casa de Creadora de Contenido: Detienen en Flagrancia a Wendy DuránDetienen en Flagrancia a Wendy Durán. Foto: sociallywendyy

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Wendy Durán, creadora de contenido, arrestada en Cali con armas y municiones en su hogar.

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