Hallan Armas y Municiones en Casa de Creadora de Contenido: Detienen en Flagrancia a Wendy Durán

La creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra fue detenida en flagrancia en Cali, Colombia, luego de que autoridades encontraron armas de fuego y municiones en la vivienda donde residía, durante una diligencia judicial relacionada con presuntos pagos pendientes de arrendamiento.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, durante el procedimiento, fueron localizados 977 cartuchos calibre 5.56 en un clóset. Posteriormente, las autoridades encontraron un fusil Colt de fabricación estadounidense, dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, cargadores, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

La Fiscalía informó que Durán Bocanegra manifestó que no contaba con permisos para tener el armamento, por lo que fue detenida y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. La creadora de contenido no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

La investigación continúa para establecer el origen y la destinación de las armas y los elementos encontrados en la vivienda.

Wendy Jeanette Durán Bocanegra, conocida en redes sociales como 'sociallywendyy', enfocaba su trabajo en la creación de contenido sobre estilo de vida saludable, bienestar físico y nutrición. En sus perfiles compartía rutinas de entrenamiento en el gimnasio, hábitos de superación personal y grababa en idioma inglés videos dirigidos a una audiencia internacional sobre sus traslados y viajes entre Estados Unidos y Colombia.

Asimismo, complementaba sus publicaciones con consejos prácticos sobre edición de video, creación digital y recomendaciones de marketing para redes sociales.