Transportistas Se Movilizan por Segundo Día Consecutivo en Jalisco

Transportistas se manifestaron por segundo día consecutivo en Jalisco como parte del paro nacional del sector, con exigencias de mayor seguridad en las carreteras, mejores condiciones para circular y medidas para evitar que continúen aumentando los costos que enfrentan para trasladar mercancías.

Durante esta segunda jornada, al menos 40 tráileres se concentraron sobre la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la Nueva Central Camionera, donde permanecieron a la espera de ser escuchados. La movilización se realizó sin que se reportaran afectaciones en otros puntos carreteros.

En esta ocasión las carreteras a Chapala y a Nogales permanecieron libres y sin afectaciones viales. Los transportistas concentraron sus unidades en el tramo de la carretera libre a Zapotlanejo, como parte de las acciones para visibilizar las problemáticas que enfrentan.

Entre las principales peticiones de los transportistas se encuentran el fortalecimiento de la seguridad en las vías federales, ante los robos y las agresiones contra operadores y unidades de carga, así como mejores condiciones en la infraestructura carretera. También buscan frenar el incremento de los gastos de operación, incluidos los costos de las casetas de peaje.

Un día antes, transportistas se manifestaron en distintos ingresos a la Zona Metropolitana de Guadalajara como parte del paro nacional. Las protestas buscan llamar la atención de las autoridades sobre la inseguridad que enfrentan durante sus recorridos y la necesidad de establecer medidas que permitan transitar con mayor protección.