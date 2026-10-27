Seguridad

Transportistas Se Movilizan por Segundo Día Consecutivo en Jalisco

Al menos 40 tráileres se concentraron una vez más en la carretera libre a Zapotlanejo, cerca de la Nueva Central Camionera, para exigir seguridad, menos impuestos y mejores carreteras

Manifestación transportistas carretera Zapotlanejo.Manifestación transportistas carretera Zapotlanejo. Foto: N+

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Las carreteras a Chapala y Nogales permanecieron libres y sin afectaciones viales durante la jornada de protesta, pero la libre a Zapotlanejo si tuvo presencia de transportistas.

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