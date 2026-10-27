Seguridad

Confirman Ataque a Balazos a Elementos de la SSPC en Celaya: Muere un Agresor y Otro Huye Herido

El titular de la SSPC dijo que la meta es desarticular las estructuras criminales detrás del robo al transporte

Agreden a Balazos a Elementos de la SSPC en Celaya; Muere un Agresor y Otro Huye HeridoElementos de la SSPC fueron agredidos con armas de fuego en Celaya, Guanajuato, durante una intervención por un presunto robo a transporte de carga. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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