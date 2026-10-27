Confirman Ataque a Balazos a Elementos de la SSPC en Celaya: Muere un Agresor y Otro Huye Herido

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos con armas de fuego este martes en Celaya, Guanajuato, cuando intervenían ante un presunto robo a transporte de carga. Al repeler el ataque, uno de los agresores fue abatido y otro resultó lesionado, aunque logró huir, informó su titular, Omar García Harfuch.

García Harfuch explicó en un mensaje difundido en redes sociales que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene una estrategia contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad de las carreteras del país.

El funcionario indicó que, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, la dependencia continuará fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación para identificar, detener y desmantelar a las organizaciones dedicadas al robo de transporte.

"Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos", escribió el secretario.

Reconoció a los elementos de la SSPC que arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber y agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, el apoyo a los agentes, así como la coordinación y disposición de las autoridades estatales para trabajar en favor de la seguridad de las familias y los transportistas.

El mensaje no detalla cuántos elementos participaron en la intervención, si alguno resultó lesionado ni en qué punto de Celaya ocurrió el hecho.

Con información de N+.

CT