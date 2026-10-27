Seguridad

Detienen a Presunto Asaltante de Siete Tiendas de Conveniencia en Durango

Jairo 'N' cuenta con antecedentes por el delito de homicidio calificado en el estado de Chihuahua

Jairo 'N' cuenta con antecedentes por el delito de homicidio calificado en el estado de ChihuahuaSu detención ocurrió después de amenazar con una pistola de postas a la empleada de una tienda conveniencia. Foto: Policía Estatal de Durango

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Su detención ocurrió después de amenazar con una pistola de postas a la empleada de una tienda conveniencia

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