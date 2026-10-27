Elementos de la Policía Estatal, a través del Operativo Dragón, detuvieron a un hombre señalado por su presunta participación en al menos siete robos con violencia a tiendas conveniencia en la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Jairo 'N', de 34 años, quien cuenta con antecedentes por el delito de homicidio calificado en el estado de Chihuahua, durante 2023.

Su captura ocurrió luego de que presuntamente amenazara con una pistola de postas a la empleada de una tienda conveniencia ubicada frente a la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. De acuerdo con los reportes, el hombre habría sustraído dos mil pesos en efectivo, además de cigarros y encendedores.

Al activarse el botón de auxilio del establecimiento, elementos de la Policía Estatal desplegaron las acciones correspondientes y lograron interceptar al presunto responsable en el cruce de las calles Pino Suárez y Juárez.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con otros atracos cometidos contra establecimientos comerciales de la capital duranguense.