Seguridad

Detienen a Estudiante por Presunto Abuso Contra Niña en Gómez Palacio, Durango

El alumno se habría llevado a la menor para una práctica de limpieza dental

Detienen a Estudiante por Presunto Abuso Contra Niña en Gómez Palacio, DurangoEl joven de 21 años fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público Foto: Policía Estatal

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