Detienen a Estudiante por Presunto Abuso Contra Niña en Gómez Palacio, Durango

Una niña de nueve años fue víctima de una presunta agresión en Gómez Palacio, Durango. Por estos hechos, un joven de 21 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.

De acuerdo con el reporte, la madre de la menor solicitó ayuda a través del número de emergencias 911 y señaló como presunto responsable a un vecino de la Zona Centro, a quien conocía y le tenía confianza. Según su declaración, la mujer permitió que el hombre llevara a su hija a una escuela para participar en una práctica de limpieza dental.

Sin embargo, después de dicha actividad, el joven presuntamente trasladó a la niña en su automóvil hasta un sitio y habría cometido la agresión en ese lugar.

Al regresar a su domicilio, la menor presentaba una actitud de temor y le contó a su madre lo sucedido. Ante la situación, la mujer solicitó de inmediato la intervención de las autoridades para denunciar los hechos y pedir ayuda para su hija.

El detenido fue identificado como Rolando 'N', de 21 años, quien, de acuerdo con el reporte, es estudiante de Odontología. Elementos de la Policía Estatal realizaron su detención y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la investigación y determinar su situación jurídica.