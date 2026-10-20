Asaltan a Excursionistas que Descendían del Volcán Sierra Negra en Puebla

Un grupo de excursionistas denunció que delincuentes armados utilizaron presuntos ponchallantas para detener el vehículo en el que viajaban y asaltarlos durante el descenso del Volcán Sierra Negra, en la zona del municipio poblano de Atzitzintla.

Los hechos ocurrieron entre el Valle del Encuentro y la comunidad de Santa Cruz Texmalaquilla, donde dos llantas de la camioneta resultaron dañadas por objetos metálicos con puntas afiladas.

Mientras el conductor revisaba los neumáticos, dos hombres armados descendieron de una camioneta gris, amagaron a los pasajeros y los despojaron de mochilas, celulares, carteras y equipo de montañismo.

Durante el asalto, los delincuentes golpearon al conductor con la culata de un arma de fuego y posteriormente escaparon. El atraco ocurrió a plena luz del día. Además, los excursionistas denunciaron que permanecieron cerca de dos horas sin recibir auxilio policiaco.

Los afectados aseguraron que otros vehículos también presentaron llantas ponchadas en el mismo tramo, por lo que sospechan se trata de una modalidad de robo para obligar a los automovilistas a detenerse.

Ante esta situación, habitantes de Atzitzintla piden mayor vigilancia en los caminos de acceso al Volcán Sierra Negra, para evitar nuevos asaltos contra turistas y montañistas.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ