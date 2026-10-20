Seguridad

Asaltan a Excursionistas que Descendían del Volcán Sierra Negra en Puebla

De acuerdo con los afectados, los delincuentes hicieron uso de ponchallantas para obligarlos a detenerse en el municipio de Atzitzintla

Asalto Excursionistas Ponchallantas Volcán Sierra Negra Atzitzintla PueblaLos delincuentes ocuparon ponchallantas para interceptar a sus víctimas. Foto: Los Titulares

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Excursionistas en peligro: asalto armado en el descenso del Volcán Sierra Negra. Delincuentes usaron ponchallantas para detener vehículos.

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