Expresidente de Tlatlauquitepec, Puebla, Denuncia Ataque Armado y Señala a Funcionarios

El expresidente de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un ataque armado cuando iba a bordo de su camioneta, además, señaló a tres funcionarios del Ayuntamiento como los presuntos responsables.

El exfuncionario detalló que asistió a Mazatepec con dos compañeros a invitación de amigos de esa localidad quienes trabajan en las mejoras de un templo y al ingresar a un establecimiento.

De acuerdo a su testimonio, los trabajadores del gobierno de Tlatlauquitepec se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar y luego de un enfrentamiento verbal comenzaron a perseguirlo en la zona conocida como El Pozo hasta que llegó a la comandancia de Atotocoyan, Yaonáhuac.

Porfirio Loeza aseguró que los tres funcionarios abrieron fuego contra la camioneta en la que iba a bordo, por lo que intentó refugiarse, esto agregó: Nos corretearon a balazos(...) más de 14 balazos, le pegaron a la camioneta".

Atacan a balazos a camioneta de Expresidente de Tlatlauquitepec. Foto: Porfirio Loeza

A pesar de que escuchó la detonación de al menos 14 disparos, la camioneta presentó daños por tres impactos de bala.

Derivado a este ataque armado, el exedil y sus acompañantes se refugiaron en la comandancia de Atotocoyan, en donde levantaron el reporte correspondiente para posteriormente denunciar los hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Denuncian a Tres Funcionarios por Ataque Armado contra Exalcalde en Puebla

El expresidente señaló como presuntos culpables a Ángel Cabrera, Director del Registro Civil; Juan Gonzalo, Ayudante General e Iván Maza, Director de Catastro, por lo que pidió apoyo del Gobierno de Puebla para que se haga justicia.

El afectado solicitó acompañamiento por parte de las autoridades y subió un video a sus redes sociales en donde mostró los daños causados a la camioneta, además resaltó la preocupación ante el actuar de los tres funcionarios de Tlatlauquitepec.

El exedil recalcó que levantará la denuncia ante las autoridades competentes y solicitó la intervención y el apoyo del señor Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ante estos ataques ya que dijo temer por su vida.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATEMPAN-I/015570/2026, por los delitos de amenazas, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos, en contra de los trabajadores actuales del Ayuntamiento del Presidente Juan Manuel Téllez Salazar.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde en Puebla condenó los actos ocurridos en el municipio de Tlatlauquitepec en contra de su compañero Porfirio Loeza y recalcó que la política nunca debe rebasar el ámbito personal y de integridad.

A través de su comunicado, exigen justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias en contra de los responsables, quienes están plenamente identificados.

Con información de N+

MCS