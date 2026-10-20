Balaceras

Expresidente de Tlatlauquitepec, Puebla, Denuncia Ataque Armado y Señala a Funcionarios

Porfirio Loeza mencionó que fue correteado a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta en la zona de El Pozo hasta Atotocoyan, Yaonáhuac

Expresidente de Tlatlauquitepec denuncia a tres funcionarios por ataque armado.Expresidente de Tlatlauquitepec denuncia a funcionarios. Foto: Facebook Porfirio Loeza

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Porfirio Loeza, exedil de Tlatlauquitepec, denuncia a tres funcionarios por atentado. Relata persecución a balazos y pide intervención del gobernador.

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