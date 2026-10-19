Homicidios

Asesinan a Balazos a 'La Chola' Cerca de una Escuela Primaria en Puebla

Dos sujetos armados atacaron con al menos seis disparos a Maira 'N' en calles de la junta auxiliar de Atencingo en el municipio de Chietla

Asesinan a una mujer en Chietla, Puebla.Una mujer fue atacada a balazos en Chietla. Foto: Facebook The Puebla TImes

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Asesinan a 'La Chola' en Puebla: Dos hombres en moto dispararon seis veces cerca de una escuela. La Fiscalía investiga el móvil del crimen.

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