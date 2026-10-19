Asesinan a Balazos a 'La Chola' Cerca de una Escuela Primaria en Puebla

Un ataque armado dejó a una mujer sin vida en calles del centro de la junta auxiliar de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla en Puebla.

La víctima identificada como Maira 'N' alias 'La Chola', recibió varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba cerca de la entrada de la Escuela Primaria Federal Felipe Franco Pacheco.

Dos sujetos, presuntamente a bordo de una motocicleta, interceptaron a la mujer cuando se encontraba sentada en las bancas de una parada de transporte público, y comenzaron a dispararle a quemarropa alrededor de las 17:30 horas.

A pesar de que la víctima intentó escapar, no lo logró pues uno de los disparos alcanzo uno de sus órganos vitales; Se sabe que los hombres armados dispararon en al menos seis ocasiones y posterior a eso emprendieron su huída.

Vecinos de la zona que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso al número de emergencias por lo que elementos de la Policía Municipal de Chietla arribaron al sitio.

Paramédicos a bordo de la ambulancia SUMA 217 confirmaron que la fémina de entre 45 y 47 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales procedieron a acordonar la escena del crimen mientras personal del Servicio Médico Forense realizó la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a un anfiteatro de la región.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en donde integrará todas las pruebas para poder esclarecer el móvil del asesinato de la mujer, cabe destacar que las primeras hipótesis sugieren que se trató de un ataque directo.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero de los atacantes, sin embargo, se espera que con los indicios obtenidos se logre dar con su paradero.

Con información de N+

MCS