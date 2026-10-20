Matan a Niño de Dos Años durante Ataque Armado en Puebla; Hay Dos Detenidos

Un ataque armado en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela en Puebla dejó a un niño de dos años sin vida y la detención de dos hombres identificados como Steven 'N' y José Hugo 'N'.

De acuerdo a los hechos, los sujetos interceptaron y comenzaron atacar a balazos a un hombre llamado Jonathan 'N', de 40 años de edad, en el cruce de la Avenida Independencia y Adolfo López Mateos.

La víctima iba acompañado de su hijo menor, quien lamentablemente fue alcanzado por la ráfaga de disparos. Los sujetos quienes dispararon a quemarropa procedieron a escapar, mientras que el menor fue trasladado de urgencia al Hospital General del Sur.

Derivado a la gravedad de sus lesiones, el personal médico dio a conocer el fallecimiento del pequeño de solo dos años y ocho meses de edad, identificado como Josué Emiliano.

De manera simultanea, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla dieron inicio un operativo de búsqueda y localización de los responsables de este homicidio.

En coordinación con las corporaciones estatales implementaron un cerco de seguridad que permitió acorralar a los presuntos atacantes en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa.

Una vez que fueron identificados, se ejecutó una persecución hasta que finalmente fueron detenidos dos jóvenes: Steven 'N' de 18 años de edad y José Hugo 'N' de 22 años.

Dos detenidos tras ataque armado en San Baltazar Tetela, Puebla. Foto: Facebook Politica De la Sierra

Se sabe que Steven 'N' fue sometido en plena vía pública, mientras intentaba escapar a pie; mientras que, José Hugo 'N' intentó esconderse en una taquería, entre los comensales, sin embargo, los agentes lograron ubicarlo y detenerlo.

Los dos hombres fueron trasladados al Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte del menor.

La familia de Josué Emiliano le dio el último adiós con una misa de cuerpo presente y el sepelio en San Baltazar Tetela; sin embargo, el dolo continúa y la búsqueda de justicia no terminará hasta que los responsables paguen conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS