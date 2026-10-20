Homicidios

Matan a Niño de Dos Años durante Ataque Armado en Puebla; Hay Dos Detenidos

Steven 'N' y José Hugo 'N' fueron capturados luego de presuntamente atacar a balazos a un hombre que llevaba a su hijo en brazos en San Baltazar Tetela

Josué Emiliano de 2 años de edad, murió tras un ataque armado en Puebla.Josué Emiliano perdió la vida tras un ataque armado en Puebla. Foto: Facebook Politica De la Sierra

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Un ataque armado en San Baltazar Tetela cobra la vida de un niño. Steven 'N' y José Hugo 'N' fueron arrestados tras un operativo de búsqueda.

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