Seguridad

Asaltan a Familia durante Falsa Venta de Auto en Puebla; Les Robaron 140 Mil Pesos

Las víctimas fueron citadas en San Martín Texmelucan a través de redes sociales, al llegar fueron interceptadas por tres hombres y una mujer

Asaltan a familia en San Martín Texmelucan tras falsa venta de autoCaptan asalto en San Martín Texmelucan tras falsa venta de auto. Foto: X @MN_PUEBLA

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Una cita para comprar un auto en redes sociales resultó en un asalto en Puebla. Tres hombres y una mujer robaron 140 mil pesos.

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