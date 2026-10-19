Asaltan a Familia durante Falsa Venta de Auto en Puebla; Les Robaron 140 Mil Pesos

La falsa oferta de un automóvil en venta en redes sociales terminó en asalto a mano armada en San Martín Texmelucan, Puebla, donde tres personas fueron despojadas de 140 mil pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de San Juan Tuxco, cuando las víctimas acudieron a una cita para supuestamente comprar el vehículo.

En ese momento se encontraban al interior de su vehículo, cuando fueron sorprendidas por tres hombres armados y una mujer, quienes las amagaron para quitarles su dinero.

Una vez que lograron despojarlos del efectivo, procedieron a escapar a bordo de dos motocicletas, mientras que las víctimas no pudieron hacer nada para detenerlos.

Este tipo de asaltos son recurrentes en la región de Texmelucan, de acuerdo con reportes periodísticos en los últimos años las falsas ventas de automóviles han dejado al menos siete personas asesinadas.

Por ello, las autoridades recomiendan evitar transacciones en lugares solitarios y pedir acompañamiento policial para compras de alto valor.

Si realizas un trato a través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ofrece acompañamiento policial gratuito para la compra o venta segura de vehículos, para solicitar el apoyo puedes marcar al 9-1-1 y en caso de detectar perfiles sospechosos, puedes reportarlos a la policía cibernética a través del 22-22-13-81-11

Con información de N+

MCS