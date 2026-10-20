Registro para la Pensión del Bienestar en Jalisco Octubre 2026: Fecha y Calendario por Letra

Comenzó el registro de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres en Jalisco, del 19 al 25 de octubre se podrá realizar el trámite en los módulos correspondientes.

El beneficio aplica para mujeres mayores de 65 años, y para los demás adultos mayores de 60 a 64 años, de acuerdo con la delegada de los programas del Bienestar Jalisco.

La Pensión para Adultos Mayores de 65 años otorga 6 mil 400 pesos bimestrales; mientras que el apoyo de 60 a 64 años otorga 3 mil 10 pesos bimestrales.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

Los requisitos para el registro de la Pensión del Bienestar son los siguientes:

CURP.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

Los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en los 125 municipios de Jalisco. Para brindar una mejor atención, el registro se realizar de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona beneficiada.

Calendario letra por letra

Lunes 19 de octubre: A, B, C

Martes 20 de octubre: D, E, F, G, H

Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M

Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 24 y Domingo 25 de octubre: Atención universal para rezagados de todas las letras.

Además, del 19 al 30 de octubre se llevará a cabo el pago del bimestre septiembre-octubre de las becas de educación media superior Benito Juárez y de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Hasta el último corte en Jalisco, la pensión de adulto mayor en el estado tiene más de 942 mil derechohabientes y la pensión para mujeres más de 200 mil beneficiarias.