Sociedad

Registro para la Pensión del Bienestar en Jalisco Octubre 2026: Fecha y Calendario por Letra

El momento para realizar el trámite depende de la primera letra del apellido del beneficiario, por lo que hay un calendario para conocer el día

BienestarComenzó el registro para la Pensión Bienestar en Jalisco. Foto: N+

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Comienza el registro para la Pensión del Bienestar en Jalisco. Mujeres mayores de 65 años y adultos de 60 a 64 años ya pueden revisar su día de registro por letra y preparar sus documentos

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