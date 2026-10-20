Sociedad

Reparación del Palacio de Gobierno en Guadalajara Podría Costar 15 Millones de Pesos

Las autoridades esperan el dictamen de la INAH para comenzar con las labores de restitución

Palacio de GobiernoLa reparación del Palacio de Gobierno podría costar 15 millones de pesos. Foto: N+

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El Palacio de Gobierno en Guadalajara sufrió daños por 15 millones de pesos tras la marcha por el agua. Se espera el dictamen del INAH para comenzar la reparación

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