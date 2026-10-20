Reparación del Palacio de Gobierno en Guadalajara Podría Costar 15 Millones de Pesos

El Gobierno de Jalisco informó que tras los destrozos en el Palacio de Gobierno tras la segunda marcha por el agua en Guadalajara, los daños podrían ascender a 15 millones de pesos para la reparación de puertas, cantera y vidrios rotos, y de los demás edificios históricos del primer cuadro de la ciudad.

A dos días de los hechos, en el edificio no se ha iniciado con la limpieza ni la reparación de la fachada, ya que las autoridades esperarán el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para empezar con las labores.

Hasta el momento, el edificio se mantiene con vallas metálicas a su alrededor, y los empleados del lugar y funcionarios públicos,ingresan por las puertas laterales.

Por la parte de enfrente todavía se pueden apreciar las puertas dañadas, los cristales rotos y las pintas en la cantera. Generalmente hay elementos policiales custodiando las puertas, en esta ocasión no se apreciaban los uniformados.

Cabe señalar que el monto definitivo dependerá de la valoración técnica que permita establecer las necesidades de reparación, restauración y reposición.