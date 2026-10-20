Choque Múltiple en Los Altos de Jalisco Deja a Dos Hombres sin Vida

Un choque múltiple en una carretera de Los Altos de Jalisco dejó un saldo de dos hombres muertos y dos mujeres lesionadas. En el accidente estuvieron involucrados una retroexcavadora y dos vehículos de carga.

De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, el percance ocurrió en la carretera que conecta San Ignacio Cerro Gordo con Arandas, a la altura del poblado de El Tule.

Tras el impacto, la retroexcavadora y uno de los vehículos de carga, tipo torton, terminaron volcados. Sus tripulantes fallecieron en el lugar, mientras que el conductor del otro vehículo de carga resultó ileso.

Además, dos mujeres que caminaban por la zona, una de ellas menor de edad, fueron alcanzadas por uno de los vehículos y sufrieron lesiones leves. Autoridades municipales realizaron las labores para recuperar los cuerpos y liberar la carretera, que permaneció bloqueada en dirección al municipio de Arandas.