Accidentes

Choque Múltiple en Los Altos de Jalisco Deja a Dos Hombres sin Vida

Autoridades municipales trabajaron para recuperar los cuerpos y auxiliaron a dos personas que resultaron heridas

volcadura en Los Altos de JaliscoLa volcadura involucró también a una retroexcavadora. Foto: PC Jalisco

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Choque en Los Altos de Jalisco cobra vidas y deja heridas a dos mujeres.

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