La Comisión Nacional del Agua en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal de Puebla, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron cuatro cateos en San Lorenzo Almecatla del municipio de Cuautlancingo, donde se detectaron pozos de agua que operaban de manera irregular.

​Durante estos operativos fueron asegurados cinco inmuebles, tres pozos sin concesión, una pipa, y además hubo dos personas detenidas,con la finalidad de responder la necesidad de mantener el uso racional del agua potable.

De acuerdo a la delegada Beatriz Torres Trucios, de enero a la fecha, la Conagua en Puebla recibió al menos 100 denuncias por 'huachicoleo de agua' en los municipios de Tecamachalco, Libres, Oriental y Tehuacán, por lo que se clausuraron 20 pozos mediante procedimientos jurídicos.

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Con información de N+

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