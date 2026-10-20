Seguridad

FGR Asegura Tres Pozos Clandestinos de Agua y Cinco Inmuebles en Puebla

Autoridades realizaron cuatro cateos en San Lorenzo Almecatla del municipio de Cuautlancingo y obtuvieron la detención de dos personas

Pozos de agua clandestinos asegurados en Cuautlancingo, Puebla.Pozos de agua asegurados en Cuautlancingo, Puebla. Foto: CONAGUA

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

FGR y Conagua intervienen en Puebla: cinco inmuebles y tres pozos sin concesión asegurados, y dos personas detenidas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+