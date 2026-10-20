La Comisión Nacional del Agua en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Policía Estatal de Puebla, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron cuatro cateos en San Lorenzo Almecatla del municipio de Cuautlancingo, donde se detectaron pozos de agua que operaban de manera irregular.
Durante estos operativos fueron asegurados cinco inmuebles, tres pozos sin concesión, una pipa, y además hubo dos personas detenidas,con la finalidad de responder la necesidad de mantener el uso racional del agua potable.
De acuerdo a la delegada Beatriz Torres Trucios, de enero a la fecha, la Conagua en Puebla recibió al menos 100 denuncias por 'huachicoleo de agua' en los municipios de Tecamachalco, Libres, Oriental y Tehuacán, por lo que se clausuraron 20 pozos mediante procedimientos jurídicos.
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Con información de N+
MCS