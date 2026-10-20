Detienen al Presunto Secuestrador de Dos Servidores Públicos en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que luego del secuestro de dos personas sobre la carretera Tulancingo-Huachinango, aportó los datos de pruebas contundentes y obtuvo vinculación a proceso en contra de una persona.

La indagatoria señala que los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando las víctimas, dos servidores públicos federales, reparaban un vehículo en dicha carretera, y varios sujetos a bordo de una camioneta les interceptaron y les obligaron a abordar al vehículo en el que viajaban.

Por lo anterior, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla cumplimentaron en Huauchinango, una orden de aprehensión en contra de Ángel ‘N’, por lo que fue trasladado y puesto a disposición del juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado.

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Luego de aportar los datos de prueba suficientes, por parte de las personas agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritas a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), el juez de control dictó su vinculación a proceso por su posible participación en el delito de secuestro agravado.

Asimismo, se le impuso a Ángel ‘N’ la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social Puebla, así como seis meses de plazo para la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ