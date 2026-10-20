Seguridad

Detienen al Presunto Secuestrador de Dos Servidores Públicos en Puebla

Ángel 'N' fue vinculado a proceso por supuestamente haber participado en el delito ocurrido sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango

Detenido Ángel N Secuestro Dos Servidores Públicos Carretera Tulancingo Huauchinango PueblaÁngel 'N' fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa. Foto: X @FGR_Pue

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La FGR vincula a proceso a Ángel 'N' por secuestro agravado en la carretera Tulancingo-Huauchinango. Prisión preventiva y seis meses para investigación. Infórmate aquí.

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