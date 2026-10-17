Homicidios

Detienen a Sujeto en Tlaxcala por Presunto Homicidio Ocurrido en Baja California

Héctor 'N' alias 'El Bélico' era buscado por autoridades de la entidad del norte del país ya que supuestamente mató a un hombre a disparos

Detenido Héctor N El Bélico Tlaxcala Homicidio Hombre Baleado Baja California'El Bélico' habría matado a balazos a un hombre hace dos años. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Héctor 'N', alias 'El Bélico', arrestado en Tlaxcala por presunto homicidio en Baja California. Las autoridades avanzan en el caso. Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+