Detienen a Sujeto en Tlaxcala por Presunto Homicidio Ocurrido en Baja California

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer la detención de Héctor ‘N’, alias “El Bélico”, quien contaba con una orden de aprehensión.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto era buscado por las autoridades de Baja California por ser el presunto responsable de un homicidio ocurrido dos años atrás, por lo que será trasladado a dicha demarcación.

El arrestado en la entidad tlaxcalteca es señalado por su probable participación en la muerte de un hombre por disparos de arma de fuego, en el estado del norte del país en septiembre de 2024.

En otro caso, un joven poblano de 20 años, reportado como desaparecido desde el pasado 12 de octubre, fue localizado sin vida y con huellas de violencia en las faldas de la malinche, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

La víctima identificada como Alfredo de Jesús, había desaparecido desde el 12 de octubre en la Colonia Ignacio Romero Vargas de Puebla.

Su hermano logró rastrear la ubicación de un teléfono celular y siguió las coordenadas hasta el paraje Santa Rosa, en la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, donde encontró el cuerpo que presentaba heridas de bala y lesiones provocadas por arma blanca.

Con información de N+

GMAZ