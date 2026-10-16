Capturan en Puebla a 'El Cholo' tras un Asesinato Ocurrido en el Estado de México

Luis Omar 'N', alias 'El Cholo' fue detenido en Puebla por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en junio del 2022 en el municipio de Tlanepantla de Baz, Estado de México.

El hombre de 29 años de edad fue ubicado en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, perteneciente al municipio de Cuautlancingo.

De acuerdo a las investigaciones, Daniel se encontraba frente a una tienda de abarrotes sobre la avenida Pajaritos, en la colonia Jardines de Santa Cecilia, cuando presuntamente se acercó a Luis Omar 'N'; en ese momento fue atacado con un cuchillo de 43 centímetros de longitud.

La herida provocó la muerte de Daniel y el responsable huyó para evadir la justicia, hasta hace un par de días que fue localizado y entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso judicial.

Cabe destacar que el estudio forense estableció que Daniel falleció a consecuencia de la lesión en el estómago provocada por una herida punzocortante en el abdomen.

La captura ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 16:10 horas, cuando fue localizado en la esquina de las calles Adolfo López Mateos y 21 de Marzo.

Posteriormente, fue trasladado con las autoridades del Estado de México para continuar con las investigaciones bajo la carpeta judicial administrativa 1324/2022, del Juzgado de Control de Tlalnepantla.

Con información de N+

MCS