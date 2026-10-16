Homicidios

Capturan en Puebla a 'El Cholo' tras un Asesinato Ocurrido en el Estado de México

Luis Omar 'N' presuntamente atacó a la víctima con un cuchillo de 43 centímetros de longitud afuera de una tienda en el municipio de Tlanepantla de Baz

Luis Omar 'N', alias 'El Cholo' detenido en Puebla tras asesinato en EdoMex.Luis Omar 'N', alias 'El Cholo' detenido tras homicidio en EdoMex. Foto: FGE Puebla

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Luis Omar 'N', alias 'El Cholo', arrestado en Puebla por un asesinato en Tlanepantla de Baz en Estado de México.

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