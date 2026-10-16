Localizan Sin Vida a Mujer de la Tercera Edad en un Canal de Riego en Puebla

El cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 90 años fue localizado en un canal de riego que atraviesa un camino de terracería en los límites de San Gabriel Chilac y San Francisco Altepexi, en la región de Tehuacán, Puebla.

El hallazgo ocurrió cuando campesinos detectaron que la corriente arrastraba el cuerpo de una persona; luego de recorrer varios puntos del canal, finalmente fue ubicado a la altura del paraje conocido como Xaltepec, cerca de la iglesia de Cristo Rey.

Integrantes de la Sociedad de Aguas San Lorenzo-El Humilladero reportaron los hechos a las autoridades alrededor de las 10:00 de la mañana de este jueves 15 de octubre, por lo que el cuerpo de emergencias se movilizo al sitio.

Aunque primeramente observaron el cuerpo en la zona de Texcalco y posteriormente cerca de la Y de Chilac, se dio inicio su búsqueda hasta que fue localizado en la meseta de Altepexi.

Elementos de protección civil y bomberos de Ajalpan realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo y confirmaron que se trataba de una mujer de la tercera la edad, la cual podría tratarse de Guillermina P. debido a su vestimenta; la adulta mayor había sido reportada como desaparecida desde el miércoles 14 de octubre en inmediaciones del parque Hidalgo.

Serán las autoridades correspondientes quienes confirmen oficialmente su identidad y procedan con las investigaciones para determinar si la caída en el afluente fue de forma accidental.

Cabe destacar que de manera preliminar, no se observaron huellas visibles de violencia, aunque presentaba lesiones que podrían estar relacionadas con el arrastre de la corriente.

El caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al anfiteatro municipal de Tehuacán, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Con información de N+

MCS