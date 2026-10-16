Accidentes

Localizan Sin Vida a Mujer de la Tercera Edad en un Canal de Riego en Puebla

Las autoridades investigan si el cuerpo hallado en el paraje de Xaltepec corresponde a Guillermina P. quien fue reportada como desaparecida

Hallan a mujer sin vida en un canal de agua en Tehuacán.Localizan un cuerpo en un canal de agua. Foto: Facebook La Prensa Tehuacán

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El cuerpo de una mujer de la tercera edad fue encontrado en un canal de riego en Tehuacán, Puebla. Las autoridades intentan confirmar su identidad y las circunstancias de su muerte.

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