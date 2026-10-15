Detienen a Tres Exfuncionarios Públicos por Presunto Robo en Mueblería de Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer la detención de tres exfuncionarios públicos por el presunto robo de una mueblería en el municipio de Ayometla.

La Policía de Investigación, aprehendió a Ofelia ‘N’ y Ernesto ‘N’ por los delitos de robo calificado, abuso de autoridad y lesiones. Asimismo, Orlando ‘N’ fue detenido por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, robo calificado, abuso de autoridad y lesiones.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2025, en una mueblería ubicada en la colonia Centro, en la demarcación antes mencionada, donde presuntamente dos personas fueron agredidas físicamente y se sustrajo dinero en efectivo del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado sería el expresidente municipal Rubén Cortés Zempoalteca quien en su momento acusó incluso haber sido privado de la libertad por estos sujetos.

Los tres arrestados deberán enfrentar el proceso legal bajo el principio de presunción de inocencia, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la posible participación de otras personas.

Con información de N+

GMAZ