Seguridad

Detienen a Tres Exfuncionarios Públicos por Presunto Robo en Mueblería de Tlaxcala

Ofelia 'N', Ernesto 'N' y Orlando 'N' eran empleados del Ayuntamiento de Ayometla cuando atracaron el negocio de la colonia Centro

Detenidos Tres Exfuncionarios Públicos Robo Mueblería Colonia Centro Ayometla TlaxcalaLos arrestados fueron identificados como exempleados del Ayuntamiento de Ayometla. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Exfuncionarios de Ayometla bajo la lupa: Ofelia, Ernesto y Orlando detenidos por robo y abuso de autoridad en Tlaxcala. Las investigaciones continúan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+