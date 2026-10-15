Narcotráfico

Detienen a Sujeto por Presuntamente Vender Droga en Plaza Comercial de Tlaxcala

De acuerdo con las autoridades, el hombre se encontraba en el estacionamiento del establecimiento en posesión de varias dosis de cristal

Detenido Sujeto Venta Droga Cristal Estacionamiento Plaza Comercial TlaxcalaEl arrestado llevaba consigo varias dosis de cristal. Foto: X @SSCTlaxcala

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Un hombre fue arrestado en Tlaxcala por supuesta venta de droga en un centro comercial. La SSC asegura dosis de cristal. La denuncia ciudadana fue clave.

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