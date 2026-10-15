Detienen a Sujeto por Presuntamente Vender Droga en Plaza Comercial de Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre, que supuestamente se dedicaba al narcomenudeo en inmediaciones del municipio de Tlaxcala.

El operativo que dio como resultado el arresto se derivó de una denuncia ciudadana por la presunta venta de sustancias ilícitas en el estacionamiento de una plaza comercial.

Durante la intervención en el establecimiento de la capital tlaxcalteca, los elementos policiales aseguraron diversas dosis de una sustancia granulada con características similares a las del cristal.

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Finalmente, el detenido, del que aún se desconoce su identidad, así como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Por último la SSC Tlaxcala reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa, para poder intervenir en favor de la seguridad de la entidad.

Con información de N+

GMAZ