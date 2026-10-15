Hallan a Poblano Muerto en Faldas de la Malinche: Su Hermano Rastreó la Ubicación GPS

Un joven poblano de 20 años, reportado como desaparecido desde el pasado 12 de octubre, fue localizado sin vida y con huellas de violencia en las faldas de la malinche, en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

La víctima identificada como Alfredo de Jesús, había desaparecido desde el 12 de octubre en la Colonia Ignacio Romero Vargas de Puebla.

Su hermano logró rastrear la ubicación de un teléfono celular y siguió las coordenadas hasta el paraje Santa Rosa, en la comunidad de San Bartolomé Cuahuixmatlac, donde encontró el cuerpo que presentaba heridas de bala y lesiones provocadas por arma blanca.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía de Tlaxcala realizó las diligencias y el levantamiento del cadáver.

Vecinos señalaron que un día antes del hallazgo escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona, información que no ha sido confirmada por las autoridades.

Las autoridades investigan el homicidio para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR