Homicidios

Hallan a Poblano Muerto en Faldas de la Malinche: Su Hermano Rastreó la Ubicación GPS

Los restos de Alfredo de Jesús presentaban heridas de bala y lesiones provocadas por arma blanca, por lo que se investiga su homicidio

El joven de 20 años había desaparecido desde el 12 de octubre.El joven de 20 años había desaparecido desde el 12 de octubre. Foto: Ficha de búsqueda

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Tragedia en Tlaxcala: el cuerpo de Alfredo de Jesús, poblano desaparecido desde el 12 de octubre, fue hallado con signos de violencia.

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