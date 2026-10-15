Tardan Cinco Horas en Levantar el Cuerpo de un Hombre en la Ciudad de Puebla

En la colonia Barranca Honda ubicada en la ciudad de Puebla, se reportó la muerte de un hombre de aproximadamente 37 años de edad que se encontraba en situación de calle.

El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta en la intersección de las calles 10 de Mayo y Genaro Vázquez. Los vecinos refieren que el hoy occiso presentaba problemas de salud.

A pesar de que tenía familia, el joven deambulaba por la vía pública de la colonia de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan y los habitantes lo apoyaban con comida.

El deceso fue confirmado por paramédicos alrededor de las 13:00 horas del miércoles 14 de octubre de 2026 y cinco horas después llegó personal de seguridad para realizar los protocolos correspondientes.

Policías municipales de la ciudad de Puebla acordonaron la zona para facilitar las diligencias de ley, mientras que el levantamiento de cuerpo lo realizó el Servicio Médico Forense (Semefo).

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ