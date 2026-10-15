Seguridad

Tardan Cinco Horas en Levantar el Cuerpo de un Hombre en la Ciudad de Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue hallada sin signos vitales sobre la calle Genaro Vázquez de la colonia Barranca Honda

Muerto Hombre Vagabundo Calle Genaro Vázquez Colonia Barranca Honda PueblaLa víctima fue hallada sin vida en la colonia Barranca Honda. Foto: N+

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Un hombre muere en la colonia Barranca Honda, Puebla. Su cuerpo permaneció cinco horas en la vía pública. Lee más sobre esta noticia.

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