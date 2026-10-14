Homicidios

Vinculan a Proceso a Adolescente por Feminicidio de Dariana en Teziutlán, Puebla

Abraham 'N' de 17 años permanecerá en prisión preventiva mientras que concluyen las investigaciones por la muerte de la joven ocurrida en San Pedro Xoloco

Abraham 'N' vinculado a proceso por el feminicidio de Dariana 'N'.Dictan vinculación a proceso a Abraham 'N' por el feminicidio de Dariana 'N'. Foto: Facebook La última Historia

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Abraham 'N' enfrenta la vinculación a proceso por el feminicidio de Dariana 'N' en Teziutlán. La investigación sigue en curso mientras él permanecerá en prisión preventiva.

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