Vinculan a Proceso a Adolescente por Feminicidio de Dariana en Teziutlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Abraham 'N' de 17 años de edad por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de la adolescente Dariana 'N' ocurrido en Teziutlán.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, la menor de 15 años de edad había sido citada por su expareja cuando salió de la escuela, posteriormente, cámaras de seguridad captaron a los dos jóvenes caminando por la misma calle.

Él la condujo a un inmueble abandonado, donde presuntamente la sometió mediante el uso de la fuerza y le ocasionó diversas lesiones, provocando que la estudiante perdiera la vida.

Dariana 'N' era originaria de San Juan Xiutetelco, el día 5 de octubre de 2025 salió de clases de la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac ubicada en el municipio de Teziutlán, pero ya no regresó a casa. Al día siguiente, fue localizada sin vida al interior de un inmueble abandonado en el barrio de San Pedro Xoloco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Menor de Edad Fue Detenido por el Feminicidio de Dariana 'N' en Teziutlán, Puebla

De acuerdo al resultado de la necropsia, se determinó que las causas de muerte fueron por traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento

Derivado a los datos de prueba y actos de investigación aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, este 13 de octubre se resolvió vincular a proceso al adolescente Abraham 'N' por el delito de feminicidio.

El imputado permanece recluido bajo la medida de cautelar de internamiento preventivo y se concedió un plazo de mes y medio para el cierre de la investigación complementaria.

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Durante este tiempo, la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para fortalecer el proceso penal y procurar justicia en favor de la víctima.

Por su parte, la familia de Dariana 'N' busca que el caso no quede impune y que su muerte se esclarecida conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS