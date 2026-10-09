Seguridad

Buscan Vinculación a Proceso de Bryan Alexandro 'N' por Feminicidio en Puebla

Se llevó acabo la audiencia inicial para esclarecer la muerte de la víctima de 24 años de edad, en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula

Hermana de María Fernanda busca justicia en primera audiencia en Puebla.Hermana de María Fernanda busca justicia. Foto: X @contramascaras

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La audiencia inicial por el feminicidio de María Fernanda se llevó a cabo en San Andrés Cholula. Bryan Alexandro 'N' podría ser vinculado a proceso.

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