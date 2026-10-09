Buscan Vinculación a Proceso de Bryan Alexandro 'N' por Feminicidio en Puebla

Se llevó a cabo la audiencia inicial, en Casa de Justicia de San Andrés Cholula, contra Bryan Alexandro 'N', por el feminicidio de la joven de 24 años de edad, María Fernanda.

Mariana Orozco, hermana de la víctima llegó acompañada de sus abogados para iniciar el proceso y buscar justicia; Además, en el estacionamiento, un grupo de estudiantes de la institución de la que formaba parte María Fernanda se dieron cita para apoyar a la familia.

El pasado jueves 8 de octubre la Fiscalía General del Estado (FGE) informó acerca de la aprehensión de Bryan Alexandro 'N', de 26 años de edad, por su probable participación en el delito de feminicidio cometido en agravio de María Fernanda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigan Feminicidio de María Fernanda 'N' Exestudiante de UDLAP en Puebla

De acuerdo con la investigación, durante la madrugada del 3 de octubre de 2026, la víctima llegó al domicilio que compartía con el hoy imputado, quien era su pareja sentimental. En el lugar se habría iniciado una discusión que posteriormente derivó en una agresión física.

Los actos de investigación establecieron que Bryan Alexandro 'N' presuntamente golpeó y forcejeó con María Fernanda, provocándole diversas lesiones; posteriormente la sometió en el suelo, la sujetó del cuello y la asfixió hasta privarla de la vida.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó y obtuvo de un juez de control de la región judicial centro-poniente la correspondiente orden de aprehensión por feminicidio.

El mandamiento judicial fue cumplimentado el 7 de octubre de 2026 en San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula.

Se espera que en las próximas horas Bryan Alexandro 'N' sea vinculado a proceso y permanezca en prisión preventiva.

Con información de N+

MCS