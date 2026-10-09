Hombre Es Asesinado a Balazos tras Abrir la Puerta de su Casa en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala investiga el asesinato de un hombre ocurrido en la calle República de Puerto Rico en la colonia Ocotitla, Segunda Sección Teotlalpan, en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, un sujeto tocó la puerta de la vivienda de la víctima y al abril, comenzó a dispararle a la altura del cuello.

Vecinos de la zona notificaron los hechos al número de emergencias sobre el ataque armado por lo que policías municipales de Tetla de la Solidaridad arribaron al sitio.

De acuerdo a los testimonios, el agresor presuntamente sería un joven de aproximadamente 18 años de edad, quien portaba una sudadera color roja y media cerca de 1.60 metros de altura; Además, reportaron que luego de ejecutar al hombre se dio a la fuga hacia unas milpas.

Minutos después, paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades competentes.

Al lugar llegó personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para realizar el levantamiento del cuerpo y resguardar los indicios balísticos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras notificarse el fallecimiento del hombre por lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, ocurrida la noche del 8 de octubre de 2026.

Las autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Hasta el momento no se ha detenido a una persona por este asesinato, sin embargo, se espera que con las pruebas obtenidas y gracias al apoyo de la tecnología, se logre ubicar al responsable.

Con información de N+

MCS