Homicidios

Hombre Es Asesinado a Balazos tras Abrir la Puerta de su Casa en Tlaxcala

La Fiscalía investiga el homicidio ocurrido en la calle República de Puerto Rico en la colonia Ocotitla del municipio de Tetla de la Solidaridad

Matan a balazos a un hombre en Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.Investigan homicidio ocurrido en Tlaxcala. Foto: Gobierno de Tetla de la Solidaridad | Ilustrativa

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Un joven de 18 años es el principal sospechoso del asesinato a balazos de un hombre en Tlaxcala. La Fiscalía busca esclarecer este homicidio.

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