Un hombre identificado como René Perfecto Rodríguez, de aproximadamente 30 años, fue asesinado a balazos tras una persecución que se registró en el ejido La Unión, perteneciente al municipio de Álamo Temapache, al norte de la entidad veracruzana.

El cuerpo de la víctima quedó debajo de una camioneta de color blanco, a un costado del campo deportivo de la comunidad. Cerca del sitio donde se registró el hecho, quedó el automóvil gris en el que viajaba, con daños visibles en la parte posterior derecha.

De acuerdo con la información obtenida, presuntamente el hombre habría intentado escapar de sus agresores cuando presuntamente se dirigía a su domicilio; sin embargo, no lo logró, fue alcanzado y asesinado por los sujetos de quienes se desconoce su paradero.

El crimen anteriormente descrito provocó que se llevara a cabo un despliegue de seguridad por parte de las autoridades sobre la carretera estatal Álamo-Castillo de Teayo para intentar dar con los presuntos responsables.

Minutos más tarde, policías ministeriales y peritos criminalistas arribaron al lugar de los hechos y realizaron las diligencias, mientras el cuerpo fue trasladado al SEMEFO. La Fiscalía General del Estado integra una carpeta de investigación por estos hechos.