Dos cuentahabientes fueron asaltados por delincuentes tras salir de una sucursal del banco Banbajío ubicado sobre el Boulevard Norte en la colonia Valle Dorado de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron despojadas de una fuerte suma de dinero en efectivo en una plaza comercial ubicada al norte de la capital poblana.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes 23 de noviembre de 2026 cuando sujetos interceptaron y asaltaron a dos cuentahabientes afuera de una sucursal bancaria del Boulevard Norte en Puebla.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla quienes atendieron a las víctimas e iniciaron con los protocolos correspondientes.

Minutos después se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

Con información de N+

GMAZ