La jornada laboral en México comenzará a reducirse el 1 de enero de 2027. Tras más de un siglo sin cambios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que el tope semanal pasará de 48 a 40 horas de manera gradual, a raíz de la reforma al Artículo 123 de la Constitución.

¿Cómo queda el calendario?

La STPS explicó que 2026 es un periodo de transición y adaptación, en el que las empresas pueden revisar y ajustar la organización de sus jornadas. Después, la jornada ordinaria bajará dos horas por año, y cada ajuste será efectivo el 1 de enero:

2026: periodo de transición (48 horas)

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

La gradualidad sigue recomendaciones internacionales como el Convenio 116 de la OIT. A partir de 2030, la jornada de 40 horas será obligatoria para todos los centros de trabajo.

Sin recortes al salario ni a los derechos

La dependencia fue enfática en que la reducción no implica trabajar más ni ganar menos. En ningún caso habrá disminución de salarios, prestaciones u otros derechos.

Se mantienen la jornada máxima diaria de 8 horas, el pago de horas extra, la prima dominical, el pago en días festivos, el tiempo de comida y las vacaciones.

¿Y los días de descanso?

La STPS indicó que quien trabaje 8 horas diarias tendrá una semana laboral de cinco días, con al menos un día de descanso garantizado.

La reforma no establece expresamente dos días de descanso, pero abre la puerta a esquemas más flexibles, acordados entre trabajadores y empleadores, que podrían incluir más días libres.

Horas extra: nuevos límites

Con la reforma, las horas extra seguirán siendo voluntarias, pero cambian sus reglas:

Se fija un tope de hasta 12 horas extra pagadas al doble y 4 al triple, con un máximo de 56 horas semanales. Hoy la ley permite hasta 9 horas dobles y no limita las triples.

Las horas extra comenzarán a contarse a partir de la hora 41 y no de la 49, como ocurre actualmente.

Se prohíbe que personas menores de edad trabajen horas extra.

Para vigilar el cumplimiento, los patrones tendrán la obligación de llevar un registro electrónico de la jornada, cuyas disposiciones emitirá la STPS. Las violaciones a derechos laborales pueden denunciarse en el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales o con la PROFEDET al 079, donde se ofrece asesoría legal gratuita.

¿A quiénes beneficia?

La STPS estima que más de 13 millones de trabajadores se beneficiarán. Los sectores con mayor impacto serían la industria manufacturera, el comercio, los servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, el transporte y almacenamiento, y los servicios de apoyo a los negocios.

AMP