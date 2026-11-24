Cuatro hombres, entre ellos dos ex policías municipales de Playas de Rosarito, fueron detenidos en posesión de un arsenal de armas de fuego, equipo táctico y droga, durante un operativo de vigilancia realizado el pasado fin de semana, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por la corporación estatal, la detención ocurrió cerca de las 11 de la noche del domingo, cuando los tripulantes de un automóvil sedán blanco fueron interceptados sobre la calle Valentín Ruiz Pimentel.

Durante la revisión, las autoridades localizaron cuatro armas cortas, un arma larga semiautomática y una escopeta, además de ocho cargadores, 28 cartuchos, dos chalecos balísticos y poco más de un kilogramo de marihuana.

Tanto los cuatro detenidos como el vehículo, el armamento y la droga quedaron a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para el seguimiento legal y el deslinde de responsabilidades.

JMR