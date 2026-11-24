Alrededor de 10 elementos de corporaciones de seguridad recibieron atención médica en Sinaloa después de los hechos violentos registrados el viernes 20 de noviembre, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro', informó el secretario de Salud Estatal.

Cuitláhuac González Galindo detalló que cuatro militares fueron trasladados vía aérea a Culiacán para recibir atención médica. Sin embargo, permanecieron menos de seis horas en la capital sinaloense, debido a que posteriormente fueron enviados al Hospital Militar para continuar con su atención.

Explicó que los elementos presentaban principalmente lesiones por esquirlas y afectaciones en las extremidades, sin que se reportaran heridas de gravedad entre los pacientes atendidos en Culiacán.

Asimismo, indicó que también se brindó atención médica a elementos de seguridad en Los Mochis, donde se realizaron los protocolos correspondientes para su posterior traslado a instalaciones hospitalarias militares.

Por otra parte, confirmó que recibió informes sobre la presencia de una persona armada en el Hospital General de Zona del IMSS en Guasave, durante la jornada violenta.

Detalló que, de acuerdo con la información que le proporcionaron, el hombre ingresó al nosocomio, pero aparentemente no presentaba lesiones, por lo que consideraron que posiblemente buscaba resguardarse en el lugar.