Tras la detención de Fausto Isidro, alias el 'Chapo Isidro', en Guasave, el operativo de seguridad en Sinaloa se mantiene en prácticamente todo el estado, con vigilancia de autoridades federales y estatales.

En Culiacán hay nueve anillos de seguridad para vigilar a quienes entran y salen de la capital del estado.

Las carreteras de las zonas afectadas por bloqueos y vehículos incendiados ya están abiertas al 100 por ciento. Aun así, muchos automovilistas viajan en caravanas hacia Guamúchil y Guasave para evitar asaltos, y otros prefieren hacerlo de día. En el tramo Rosa Morada de la carretera México 15 siguen algunos camiones y tráileres quemados, atribuidos al crimen organizado.

Los anillos fueron implementados por las fuerzas federales. En la salida norte de Culiacán, elementos de la Defensa mantienen la vigilancia sobre quienes entran o salen de la ciudad.

Mientras tanto, autoridades de Sinaloa sesionan de manera permanente en el C4 de Culiacán, desde donde monitorean zonas de alto riesgo y posibles disturbios, y establecen nuevas estrategias de seguridad.

El efecto del despliegue se siente entre quienes han tenido que moverse por el estado. Rufino, habitante de Guasave, llegó apenas a Culiacán porque tiene a un paciente en el Hospital General y no podía salir de su municipio por la violencia. Dijo que le parece bien que se refuercen las medidas, que no quería hacer el viaje y que lo hizo por un enfermo.

"Parecía zona de guerra", describió Rufino sobre el trayecto, y reconoció que la situación se puso fea.

Víctor, quien apenas pudo regresar a Culiacán desde Mocorito, es músico y contó que la violencia los tiene preocupados y con miedo. Explicó que ya no sale de noche, que los trabajos están limitados a eventos de tres horas y que a las siete u ocho de la noche se va a dormir.

En Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado, las plazas, los mercados y las calles permanecen casi vacíos porque la población teme salir.

"Todos queremos la paz, toda la gente estamos cansados de eso", dijo José Alfredo Gutiérrez, habitante de Guamúchil, quien también contó que la gente se quedó en casa.

Otro habitante de la ciudad relató que da temor salir del trabajo o de la casa sin saber con qué se va a encontrar uno. Pidió que haya paz y afirmó que siempre ha habido delincuencia, pero no como la de ahora.

Con información de Erika Palma.

CT