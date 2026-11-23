Una mujer murió y su hija adolescente resultó gravemente lesionada luego de que ambas fueran embestidas por una camioneta cuando viajaban en motocicleta sobre la carretera federal Álamo-Potrero del Llano. El conductor de la unidad involucrada huyó del lugar.

La víctima fue identificada como Abigail Pérez Linares, de 40 años, quien viajaba con su hija de 14 años. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente intentaban ingresar a una gasolinera cuando fueron impactadas por una camioneta que transportaba leña.

El accidente ocurrió la tarde de este sábado 21 de noviembre, a la altura del ejido Adalberto Tejeda, en el municipio de Álamo. Tras el impacto, la camioneta arrastró la motocicleta por más de 300 metros. La mujer murió en el sitio y la menor fue trasladada al Hospital de Álamo.

Policías municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias e integra una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al conductor.