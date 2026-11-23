Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de ser atropellado sobre el Anillo Periférico, a la altura de la carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El accidente provocó la movilización de cuerpos de auxilio, quienes acudieron para brindar atención médica al hombre lesionado.

Tras recibir el reporte, paramédicos llegaron al lugar para darle los primeros auxilios al hombre, quien presentaba heridas de consideración luego de ser impactado por un vehículo. Después de recibir atención en el sitio, la víctima fue estabilizada y trasladada de urgencia a una clínica cercana para recibir atención de especialistas.

Hasta el momento las autoridades no han informado si hubo personas detenidas por este accidente, ni han dado a conocer la identidad de la víctima, por lo que se espera se revelen más detalles en los próximos días.

El accidente también provocó tráfico lento debido al cierre de algunos carriles de la carretera. Ante esta situación, elementos de Tránsito Municipal tuvieron que abanderar la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y las investigaciones para conocer cómo ocurrió el atropello.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el cruce de la avenida Aztlán y Solidaridad, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Fue en ese lugar donde un motociclista perdió la vida luego de que presuntamente derrapara, generando que se golepara en la cabeza.