Lo que debía ser una noche de fiesta para los aficionados mexicanos de la NFL terminó convirtiéndose en un ambiente hostil para una de las principales figuras de los San Francisco 49ers. El ala defensiva Nick Bosa fue recibido con una rechifla por parte de miles de asistentes en el Estadio Banorte antes del duelo frente a los Minnesota Vikings.

¿Pero por qué el floridano de 29 años fue abucheado esta noche?

La rechifla de la afición mexicana, reconocida como la segunda afición más grande del mundo de la NFL, ocurre como una reacción provocada por declaraciones que realizó días antes sobre el comportamiento del público mexicano.

La controversia comenzó cuando Bosa recordó la experiencia de los 49ers durante su visita a México en 2022 y sugirió que los aficionados locales deberían recibir orientación sobre los momentos adecuados para apoyar a su equipo durante un partido.

"Creo que necesitamos darles algo de información a los aficionados para que sepan cuándo animar", señaló el jugador.

Además, comentó que los espectadores mexicanos suelen cantar durante gran parte del encuentro y consideró que sería más beneficioso para su equipo que mostraran su apoyo cuando la defensiva está en el campo.

Las palabras del estelar defensivo no fueron bien recibidas entre la afición mexicana, que tomó sus comentarios como una crítica a una cultura deportiva construida durante décadas. Apenas Bosa apareció en el terreno de juego para realizar el calentamiento previo al encuentro, una oleada de silbidos y abucheos bajó desde las tribunas.

La reacción resultó especialmente llamativa porque los 49ers cuentan con una de las bases de seguidores más sólidas en México. De hecho, la franquicia californiana ha cultivado una estrecha relación con el mercado mexicano y protagonizó uno de los juegos internacionales más recordados al vencer a los Arizona Cardinals en la Ciudad de México hace cuatro años.

Entre los aficionados presentes hubo quienes expresaron su decepción por las declaraciones del jugador. Helena Gutiérrez, seguidora de los 49ers desde hace años, consideró que Bosa debió mostrar mayor apertura hacia las distintas formas de vivir el deporte.

TLS