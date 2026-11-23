La caravana migrante denominada "Dios con Nosotros" que descansó en Tonalá, Chiapas, este fin de semana del 22 de noviembre de 2026, ya tuvo un primer acercamiento con las autoridades migratorias, quienes realizaron un conteo de los integrantes, así como de su nacionalidad.

Los migrantes esperan que en Arriaga pueda ofrecerles una alternativa para desistir de las largas caminatas de las que ha sido parte Luis Wilson, migrante de Nicaragua.

“Solo vinieron a pedir unos datos y cada quien entregó sus datos personales con su ID; solo eso hicieron y se fueron”.

A pesar de este acercamiento, el contingente caminó este domingo rumbo al municipio de Arriaga, donde espera lograr el diálogo directo para un permiso migratorio.

Mientras tanto, en Tapachula, al menos unos 50 migrantes de la otra caravana que ingresó el fin de semana a México por el puente internacional Rodolfo Robles del centro aduanal de Ciudad Hidalgo, aceptaron el empleo temporal que oferta la Secretaría de la Frontera Sur, como lo comentó Paz Araujo, migrante de Honduras.

“Acepté porque ya no aguanto, me voy a los albergues, pero voy a trabajar en el nombre de Dios”.

Se trata de un empleo comunitario de cinco horas diarias y un pago semanal, además de una condición de estancia temporal. Quienes aceptaron el empleo temporal fueron trasladados a un albergue para no dormir a la intemperie, principalmente los núcleos familiares.

Araceli Cetina, procuradora municipal del DIF de Tapachula, explicó que por parte del Estado hay un programa emergente donde les están ofreciendo un empleo y a las personas que están aceptando se les va a dar un pago; se van a quedar en albergues del municipio, principalmente de DIF, para poderles brindar un apoyo.

Mientras la caravana que ya camina rumbo a Oaxaca, el siguiente punto a descansar es el municipio de Arriaga, a 21 kilómetros de donde pernoctaron el fin de semana.

Esto sucede ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de duplicar los aranceles a México si continúan su trayecto las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. El Gobierno de Chiapas ha creado ofertas laborales en el municipio de Tapachula para frenar el tránsito de la migración hacia la frontera norte.

Algunos migrantes procedentes de Honduras han explicado que quienes aceptan las ofertas laborales lo hacen para obtener refugio inmediato y evitar los peligros que implica recorrer los casi 3 mil kilómetros que separan Tapachula de la frontera con Estados Unidos.

En la caravana, algunos migrantes comparten la postura de desistir de continuar su tránsito y aceptar los empleos temporales, mientras que otros rechazan la propuesta laboral, ofrecida también por la Secretaría de la Frontera Sur y la Secretaría de Movilidad Humana de Tapachula, y mantienen su decisión de reanudar la marcha el lunes a las 17:00 hora local.

El subsecretario de Movilidad Humana de Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello, explica que el objetivo principal del programa es brindar protección a las familias, especialmente a mujeres y niños, ante los peligros que enfrentan durante su tránsito por carretera.

Desde la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, Trump ha endurecido sus amenazas contra la migración, una postura que reforzó con el nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de la actual política migratoria restrictiva de Estados Unidos, como su nuevo jefe de Gabinete.

Días después de las elecciones, el mandatario estadounidense también amenazó con duplicar los aranceles a México si el país no detiene las "enormes caravanas" de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.

Con información de Juan Álvarez y N+

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