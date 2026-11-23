Llegamos a la última semana del mes y una buena noticia llega, pues sigue abierto el registro al apoyo que da la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, por eso checa qué apellidos se inscriben del 2 al 7 de noviembre 2026 en los Módulos del Bienestar que están instalados en hasta 24 ciudades de todo México y el horario en que vas a poder hacer tu trámite.

Las inscripciones a esta ayuda no solo aplican para personas de 30 a 64 años. También pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

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Enfocándonos solo en hombres y mujeres de 30 a 64 años, pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Enfocándonos solo en hombres y mujeres de 30 a 64 años, pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud hasta la primera quincena de noviembre 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar 30 a 64 años del 23 al 28 de noviembre 2026?

Son muchas las personas que faltan de hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, por ello los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante esta semana son variados, pero los más comunes por letra son estos:

Lunes 23 de noviembre 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya



Martes 24 de noviembre 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negrete

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco



Miércoles 25 de noviembre 2026

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso



Jueves 26 de noviembre 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



Viernes 27 de noviembre 2026

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson



Sábado 28 de noviembre 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

¿Dónde están los módulos de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no conoces la dirección de tu Módulo Bienestar más cercano, puedes checar la ubicación en este link: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, durante todo ese tiempo puedes hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la cuarta semana de noviembre 2026.

AO