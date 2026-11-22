Llegamos a la última semana de depósito del año y el calendario de pagos de la Pensión Bienestar indica que del 23 al 27 de noviembre 2026 varios beneficiarios reciben su apoyo económico, por eso acá te decimos a qué letras les depositan en estas fechas de pago, pues cobran adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años de edad y más personas.
¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en noviembre 2026?
De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 3 al 27 de noviembre 2026 se realiza la dispersión del sexto depósito de las pensiones Bienestar de este año.
Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2026.
Calendario de pagos Pensión Bienestar del 23 al 27 de noviembre 2026: Lista de letras
Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:
Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026: Letra R
Miércoles 25 de noviembre 2026: Letra S.
Jueves 26 de noviembre 2026: Letras T, U, V.
Viernes 27 de noviembre 2026: Letras W, X, Y, Z.
¿Cuánto es del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?
Para el bimestre de noviembre-diciembre 2026, la Pensión Bienestar adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos. Se espera que para 2027 haya un aumento, como ha ocurrido en años recientes.