Llegamos a la última semana de depósito del año y el calendario de pagos de la Pensión Bienestar indica que del 23 al 27 de noviembre 2026 varios beneficiarios reciben su apoyo económico, por eso acá te decimos a qué letras les depositan en estas fechas de pago, pues cobran adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años de edad y más personas.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, fue la encargada de anunciar el calendario con las fechas de pago Bienestar de noviembre 2026 y justo al entrar a la recta final de la dispersión del bimestres noviembre-diciembre, se anunció la llegada de un aumento para todas las pensiones en 2027.