El Fideicomiso del Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien) anunció que iniciará con la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar 2026, y si realizaste tu registro, acá te decimos cuándo y dónde será el reparto y los requisitos para recoger el plástico.

Luego de que concluyera la etapa de inscripciones al apoyo para estudiantes de preescolar y primaria, está a punto de comenzar la distribución de los medios de pago para las familias de nuevo ingreso.

¿Cuándo y dónde es la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar?

El reparto de plásticos a los nuevos beneficiarios se realizará este miércoles 18 de noviembre de 2026 en las canchas del antiguo lago de la Utopía Mixiuhca en Iztacalco CDMX.

Esta sede se ubica en en Viaducto Río de la Piedad 6, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. El acceso principal más cercano es la Puerta 7A.

Requisitos para recoger tarjeta de Mi Beca para Empezar 2026

El papá o la mamá que haya realizado el registro debe acudir a la entrega de tarjetas en la Utopía Mixiuhca con los siguientes documentos para recibir el medio de pago del programa social:

Identificación oficial vigente de la persona tutora (original y copia).

Carta invitación o comprobante de registro, que puedes descargar desde Llave CDMX Expediente.

CURP de la o el beneficiario, en caso de no contar con la carta invitación o comprobante de registro.

Si no cuentas con la carta invitación, puedes descargarla en este link: data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp_mbpe/. Ahí deberás ingresar tu CURP para conocer los detalles y acudir por tu vale electrónico.

En caso de que el papá o mamá que haya hecho el registro no pueda acudir a la cita, una persona autorizada puede acudir a la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar, presentando los siguientes documentos:

Carta poder firmada por la persona tutora, en la que se autorice la entrega de la nueva tarjeta.

Copias de las identificaciones oficiales vigentes de ambas personas.

PPP