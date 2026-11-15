Programas sociales

Suspenden Último Pago del Año de Pensión Bienestar: ¿Qué Pasará con el Dinero de Noviembre 2026?

La pensión adultos mayores y mujeres Bienestar detuvo el pago de noviembre-diciembre 2026 y varios beneficiarios se quedaron sin cobrar

Suspenden pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2026 qué pasará con tu dinero y cuándo reanudan apoyoLa suspensión de pagos aplica para todas las pensiones federales en México. Foto: Secretaría de Bienestar
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