Suspenden Último Pago del Año de Pensión Bienestar: ¿Qué Pasará con el Dinero de Noviembre 2026?

Ya se confirmó la suspensión de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad de noviembre 2026, por eso acá te decimos qué pasará con el dinero que no fue depositado y hasta cuándo se reanuda la dispersión.

Cuando la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, anunció el calendario con las fechas de pago Bienestar de noviembre-diciembre 2026 se sabía que los depósitos iban a tener que detenerse un pequeño tiempo, pero aún así varios beneficiarios resultaron afectados.

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¿Qué pasará con el dinero de la Pensión Bienestar tras suspensión de pagos en noviembre 2026?

El último pago del año tuvo que suspenderse unos días debido a que este fin de semana es de puente por el feriado de la Revolución Mexicana, lo que significa que el lunes 16 de noviembre 2026 no se le va a depositar el apoyo económico a ningún beneficiario.

Aunque muchos pueden pensar que ese dinero ya no va a llegar, los beneficiarios de las pensiones Bienestar deben tener en cuenta que su apoyo está asegurado y será depositado a cada Tarjeta de Bienestar que falta por cobrar.

¿Cuándo reanuda el pago de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar noviembre 2026, la sexta dispersión se suspendió el sábado 14 y se va a reanudar hasta el próximo martes 17 de noviembre. Quienes faltan de cobrar son todos los beneficiarios que su primer apellido inicia con alguna de las siguientes letras:

Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.

Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.

Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.

Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.

Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.

Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.

¿De cuánto es la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026?

El monto que van a recibir los beneficiario de la Pensión Bienestar por lo correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2026 es el siguiente:

Pensión Adultos Mayores 65 años: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos

Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos

Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

AO