Suspenden Último Pago del Año de Pensión Bienestar: ¿Qué Pasará con el Dinero de Noviembre 2026?
La pensión adultos mayores y mujeres Bienestar detuvo el pago de noviembre-diciembre 2026 y varios beneficiarios se quedaron sin cobrar
La pensión adultos mayores y mujeres Bienestar detuvo el pago de noviembre-diciembre 2026 y varios beneficiarios se quedaron sin cobrar
Ya se confirmó la suspensión de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad de noviembre 2026, por eso acá te decimos qué pasará con el dinero que no fue depositado y hasta cuándo se reanuda la dispersión.
Cuando la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, anunció el calendario con las fechas de pago Bienestar de noviembre-diciembre 2026 se sabía que los depósitos iban a tener que detenerse un pequeño tiempo, pero aún así varios beneficiarios resultaron afectados.
El último pago del año tuvo que suspenderse unos días debido a que este fin de semana es de puente por el feriado de la Revolución Mexicana, lo que significa que el lunes 16 de noviembre 2026 no se le va a depositar el apoyo económico a ningún beneficiario.
Aunque muchos pueden pensar que ese dinero ya no va a llegar, los beneficiarios de las pensiones Bienestar deben tener en cuenta que su apoyo está asegurado y será depositado a cada Tarjeta de Bienestar que falta por cobrar.
De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar noviembre 2026, la sexta dispersión se suspendió el sábado 14 y se va a reanudar hasta el próximo martes 17 de noviembre. Quienes faltan de cobrar son todos los beneficiarios que su primer apellido inicia con alguna de las siguientes letras:
Letra M: Martes 17 y Miércoles 18 de noviembre 2026.
Letra N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre 2026.
Letra P, Q: Viernes 20 de noviembre 2026.
Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre 2026.
Letra S: Miércoles 25 de noviembre 2026.
Letra T, U, V: Jueves 26 de noviembre 2026.
Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre 2026.
El monto que van a recibir los beneficiario de la Pensión Bienestar por lo correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2026 es el siguiente:
Pensión Adultos Mayores 65 años: 6,400 pesos
Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años: 3,100 pesos
Pensión Bienestar de Discapacidad: 3,300 pesos
Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
AO