Programas sociales

Reabre Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 64 Años: Cómo Inscribirse y Qué Llevar a Módulos

La Secretaría de Bienestar ya publicó la convocatoria del nuevo programa Bienestar que tiene registro abierto en noviembre 2026

Reabre registro el nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años cómo inscribirse y qué llevar a módulos en noviembre 2026Miles de mujeres pueden beneficiarse con el nuevo programa. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar Estado de México
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Reabre Registro el Apoyo Bienestar para Mujeres de 18 a 64 Años: Cómo Inscribirse en Módulos en Noviembre 2026 | N+