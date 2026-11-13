Reabre Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 64 Años: Cómo Inscribirse y Qué Llevar a Módulos

De nueva cuenta se abrió el registro al nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años de edad y debido que se trata de una ayuda muy necesaria, te decimos cómo inscribirte y qué documentos debes llevar a los módulos disponibles durante el mes de noviembre 2026.

A la par de este programa social también estamos en la recta final del registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cuándo termina la inscripción y cómo saber dónde están los módulos del Bienestar.

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¿Qué documentos piden para registrarse al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años?

El programa del que te hablamos es Clínica de Salud Bienestar Contigo y el tipo de apoyo que brinda son consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especie se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Los requisitos y papeles que piden en original y copia para aplicar a la ayuda son los siguientes:

Ser mujer en un rango de edad de 18 a 64 años.

Residir en el Estado de México.

Presentar condición de pobreza.

Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.

Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.

Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).

¿Cómo hacer registro al apoyo Mujeres Bienestar de 18 a 64 años en noviembre 2026?

Las inscripciones a Clínica de Salud Bienestar Contigo se hacen únicamente de forma presencial, por eso a continuación te compartimos el link con la ubicación de todos los módulos a los que las aspirantes deben acudir, junto con sus documentos, para hacer el trámite. El horario de atención en cada Centro de Distribución (CEDIS) es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local), de lunes a viernes.

Si alguien tiene dudas del apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 64 años, acá te dejamos la convocatoria del programa social, que fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero.

Por ahora se desconoce la fecha límite de inscripción a Clínica de Salud Bienestar Contigo para mujeres del Edomex, pero les recomendamos hacer el trámite en módulos lo más pronto posible, para asegurar un lugar entre las beneficiarias.

AO