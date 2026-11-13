Reabre Registro el Apoyo Mujeres Bienestar 18 a 64 Años: Cómo Inscribirse y Qué Llevar a Módulos
La Secretaría de Bienestar ya publicó la convocatoria del nuevo programa Bienestar que tiene registro abierto en noviembre 2026
La Secretaría de Bienestar ya publicó la convocatoria del nuevo programa Bienestar que tiene registro abierto en noviembre 2026
De nueva cuenta se abrió el registro al nuevo apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 64 años de edad y debido que se trata de una ayuda muy necesaria, te decimos cómo inscribirte y qué documentos debes llevar a los módulos disponibles durante el mes de noviembre 2026.
A la par de este programa social también estamos en la recta final del registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cuándo termina la inscripción y cómo saber dónde están los módulos del Bienestar.
El programa del que te hablamos es Clínica de Salud Bienestar Contigo y el tipo de apoyo que brinda son consultas médicas generales de primer nivel, de optometría, odontológicas, estudios de laboratorio; mientras que en especie se entregan lentes oftalmológicos (graduados) por año y medicamentos del cuadro básico cada mes. Los requisitos y papeles que piden en original y copia para aplicar a la ayuda son los siguientes:
Ser mujer en un rango de edad de 18 a 64 años.
Residir en el Estado de México.
Presentar condición de pobreza.
Presentar carencia por acceso a los servicios de salud.
Acta de nacimiento y/o carta de naturalización.
Identificación oficial vigente.
CURP actualizada.
Comprobante de domicilio no mayor a 30 días.
Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado (se brinda en módulos).
Las inscripciones a Clínica de Salud Bienestar Contigo se hacen únicamente de forma presencial, por eso a continuación te compartimos el link con la ubicación de todos los módulos a los que las aspirantes deben acudir, junto con sus documentos, para hacer el trámite. El horario de atención en cada Centro de Distribución (CEDIS) es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local), de lunes a viernes.
Si alguien tiene dudas del apoyo Mujeres con Bienestar de 18 a 64 años, acá te dejamos la convocatoria del programa social, que fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero.
Por ahora se desconoce la fecha límite de inscripción a Clínica de Salud Bienestar Contigo para mujeres del Edomex, pero les recomendamos hacer el trámite en módulos lo más pronto posible, para asegurar un lugar entre las beneficiarias.
AO