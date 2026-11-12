Cambios en App Bienestar 2026: Hay Nuevas Funciones Tendrá para Beneficiarios de Pensión y Becas

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunciaron los cambios en la App del Banco Bienestar, que tendrá nuevas funciones con las cuales los beneficiarios de las pensiones y becas podrán hacer más movimientos desde su celular.

El director general del Banco Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, informó que la aplicación móvil se renovará como parte de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor el pasado 5 de noviembre de 2026.

¿Qué cambios tendrá la nueva app del Banco Bienestar?

La aplicación móvil ahora permitirá a los beneficiarios de los programas sociales del Bienestar, como pensiones y becas, realizar pagos digitales con código QR desde la app digital que pueden descargar completamente gratis en su celular.

De igual manera, los derechohabientes podrán hacer transferencias, recibir depósitos a su cuenta bancaria y enviar dinero con un número celular de forma completamente gratuita sin comisiones. Estos son todos los cambios:

Pagos digitales con código QR.

Hacer transferencias y recibir depósitos.

Consultar saldo y movimientos en tiempo real.

Recibir notificaciones de los movimientos en su cuenta.

Localizar sucursales y cajeros del Bienestar.

Antes, la app del Bienestar solo permitía consultar el saldo de su tarjeta y ver los movimientos de la misma. Con los cambios, se espera beneficiar hasta 43 millones de usuarios.

¿Cómo hacer transferencias en la nueva app del Bienestar?

En caso de que los beneficiarios de las pensiones del Bienestar y becas deseen enviar dinero a otra persona, solo deberán seguir estos sencillos pasos desde la aplicación móvil:

Abre la app del Banco Bienestar. Ve a la sección de transferencias. Ingresa número de tarjeta, número de cuenta CLABE o número celular de la persona a quien deseas transferir. Ingresa el monto y concepto. Verifica los datos y confirma la operación. Recibirás una notificación de la transferencia exitosa.

¿Cómo pagar desde la app del Bienestar?

La opción para realizar pagos digitales desde la aplicación del Banco Bienestar se hace de la siguiente manera:

Abre la app del Banco Bienestar. Ve a la sección de transferencias. Selecciona la opción de pagar con QR. Da clic en abrir cámara. Escanea el código QR de la persona a la que deseas transferir o al comercio al que pagarás. Verifica el monto y autoriza la transferencia.

Las personas y negocios también podrán cobrar con código QR desde la app del Bienestar, y para hacerlo deben hacer lo siguiente:

En la app ingresas a transferencias. En la opción de cobrar, das en generar QR. En la opción de QR de monto abierto selecciona "Sí". Ingresa el concepto y luego continuar.

Así tendrás el código QR para realizar el cobro. Este lo deberás compartir con tus clientes para obtener el pago digital.

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