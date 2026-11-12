Programas sociales

Cambios en App Bienestar 2026: Hay Nuevas Funciones Tendrá para Beneficiarios de Pensión y Becas

El director general del Banco Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, informó que se podrán hacer más operaciones bancarias desde la aplicación móvil

Cambios en App Bienestar 2026La app del Banco Bienestar se puede bajar completamente gratis. Foto: Bienestar
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+