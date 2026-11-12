Acciones de Nvidia Caen Luego de Renuncia de Jensen Huang

Este jueves, las acciones de Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo, cayeron 14% en la apertura de mercados, luego de la renuncia de su CEO, Jensen Huang, tras el escándalo que amenazó a la seguridad nacional de Estados Unidos de América (EUA) por una relación extramatrimonial con una mujer señalada de ser espía.

Este jueves, las acciones de la empresa se ubican en 165.75 dólares por acción. Previamente, las acciones ya habían registrado una caída en la Bolsa de Nueva York, el pasado 10 de noviembre de 2026 retrocedieron 6.32% y se ubicaron en 167.35 dólares por acción. Desde entonces, Nvidia ha perdido más de 400 mil millones de dólares en valor de mercado, lo que provocó que descendiera al tercer lugar entre las empresas con mayor capitalización bursátil a nivel mundial.

La noticia de la renuncia llega después de que Huang admitiera una relación extramarital con una empresaria señalada por la inteligencia estadounidense como supuesta espía china, según The New York Times. Nvidia abrió una investigación, aunque afirmó no tener motivos para creer que sus secretos o la seguridad nacional hubieran sido comprometidos.

La empresa nombró a Colette Kress como directora general interina, quien es la actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera. Cabe recordar que Huang enfrentó crecientes exhortos a renunciar tras el escándalo. Además, a última hora de ayer miércoles, reportes de prensa señalaron que Huang tuvo otro amorío extramarital con una empleada de Nvidia que era su subordinada.

Caída de acciones de Nvidia arrastra a Wall Street

La caída de las acciones de Nvidia están arrastrando a la baja al mercado de Estados Unidos, lo que amenaza con trastocar el auge de la Inteligencia Artificial (IA) que ha llevado a Wall Street a batir récord tras récord en los últimos años.

Asimismo, el índice Standard & Poor's (S&P) bajó 0.7% este jueves, 12 de noviembre de 2026. La debilidad de las acciones vinculadas a la IA hizo que el compuesto Nasdaq retrocediera 1.5%, mientras que el promedio industrial Dow Jones sumó 127 puntos.

Otras acciones del sector de la IA también cayeron, aunque algunas empresas rivales de Nvidia en el negocio de chips subieron, tras la renuncia de Jensen Huang.

Cabe destacar que los precios del petróleo oscilaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que ya no está interesado en un acuerdo con Irán.