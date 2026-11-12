Economía

Acciones de Nvidia Caen Luego de Renuncia de Jensen Huang

Varias acciones del sector de la IA cayeron, aunque algunas empresas en el negocio de chips subieron

Edificio de Nvidia en Shanghái, China,Edificio de Nvidia en Shanghái, China. Foto: AFP | Archivo

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El mercado de EE.UU. tambalea con la caída de Nvidia y el impacto en la IA. ¿Qué significa esto para el futuro de los chips? Infórmate aquí.

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