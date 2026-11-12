Sociedad

Día del Cartero y del Empleado Postal: ¿Oficio, En Riesgo de Desaparecer en la Era Digital?

Los servicios postales en el mundo han evolucionado y ya no solo se enfocan al envío de cartas y paquetes; sin embargo, organismos internacionales alertan que podrían dejar de existir

Correos de México tiene una cobertura del 94% del territorio nacionalCorreos de México tiene una cobertura del 94% del territorio nacional. Foto: Cuartoscuro

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