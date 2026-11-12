Día del Cartero y del Empleado Postal: ¿Oficio, En Riesgo de Desaparecer en la Era Digital?

Este 12 de noviembre, se conmemora el Día del Cartero y del Empleado Postal en México, un oficio y un servicio que en la era digital parecen obsoletos y que en cualquier momento desaparecerán, pues las plataformas tecnológicas permiten una conexión inmediata y más barata.

Ante este escenario, el servicio postal en el mundo ha tenido que renovarse y ampliar su oferta. Ahora, no solo se trata de llevar cartas de un punto a otro, sino de usar la infraestructura y la experiencia para conectar a las poblaciones.

De acuerdo con el diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo del Servicio Postal Mexicano (Correos de México) dentro del Programa Institucional para el periodo 2026-2030, la importancia de la labor postal es su alcance social.

"A través de su infraestructura, generalmente referida como la Red Postal, la población cuenta con un mecanismo público y universal para conectarse entre sí y con el resto del mundo. Lejos de ser un recurso del pasado, los servicios postales han evolucionado hacia servicios diversos, plataformas digitales, proveeduría de soluciones logísticas y como aliados en la implementación de políticas públicas", refiere el documento redactado por el gobierno mexicano.

Los datos del tercer trimestre de 2026 del Servicio Postal en México señalan que de una población total de 126 millones (según el Censo de 2020), la cobertura es de 119 millones de mexicanos, es decir, del 94.5%.

En total, sirven en Correos de México 12 mil 283 trabajadores, divididos entre carteros (7,089), auxiliares y operativos (3,459), empleados de confianza (1,558) y mandos y enlaces (177).

Tan solo en el periodo referido, se enviaron 304 millones de piezas, en su mayoría cartas (253), propaganda comercial (35.8) e impresos (6.4). El servicio de paquetería movió dos millones de piezas.

En cuanto a las oficinas de atención al público, este organismo tiene 1,266 y cubre 1,605 municipios de los más de 2,400 que hay en nuestro país.

Este último punto y el del alcance de población son relevantes porque en México ya hay una infraestructura disponible para llegar a la mayor parte del territorio nacional y ofrecer el servicio de correos.

Para la Unión Postal Universal (UPU), organismo especializado del sistema de la ONU, conformado por 192 países y encargado de conectar y coordinar los servicios en el mundo, los correos son de vital importancia.

"La UPU reconoce el papel estratégico que tienen los correos nacionales para los Estados en la actualidad, fomentando el aprovechamiento de sus capacidades instaladas y las ventajas de la cooperación internacional".

El organismo, en su documento estratégico 2026-2029, hizo un análisis sobre el futuro del servicio postal. En él, se pronostican tres escenarios:

Renacimiento: visualiza un sistema postal que adopta tecnologías de vanguardia como drones, vehículos autónomos, robótica y blockchain. La dificultad radica en la inversión.

Resiliencia: evolucionar hacia las nuevas realidades en lugar de adaptarse gradualmente; optimizando la logística, prediciendo la demanda y participando en dinámicas emergentes del sector. Tener capacidad de anticipación. En este punto es importante la adopción de nuevas tecnologías y la conectividad.

Regresión: un sistema postal que no aprende de los desafíos del pasado y sigue sin estar preparado para afrontar las complejidades del futuro.

La apuesta es que los correos nacionales no solo ofrezcan los servicios tradicionales con los que nacieron (cartas) y evolucionaron (paquetería), sino que se transformen en puntos de operación, logística y nuevas ofertas.

Como ejemplo, Argentina, Brasil y Costa Rica han usado sus correos para la entrega de medicamentos; Francia creó una plataforma para diversos servicios públicos y comerciales; y Alemania implementó nueva normativa para optimizar los procesos logísticos, se lee en el Programa Institucional para Correos de México.

"Los diversos ejemplos mencionados representan la resiliencia postal ante una sociedad global cada vez más compleja, en la que la digitalización ha tomado un papel preponderante y en el que la velocidad de los cambios de las necesidades del sector requiere que los correos nacionales estén preparados a través de un esquema de constante evolución y flexibilidad en el servicio", señala el diagnóstico hecho por el gobierno mexicano.

México tiene su propio ejemplo con la plataforma CorreosClic, que funciona como una página de comercio electrónico para emprendedores, artesanos y pequeñas empresas del país.

"Nuestra misión es llevar lo mejor de México al mundo, proporcionando un espacio accesible y seguro donde los productos y creaciones locales puedan llegar a clientes tanto nacionales como internacionales", dice su página oficial.

Para el gobierno mexicano, en 2030 Correos de México será una herramienta para cerrar brechas sociales y territoriales, y conectar a comunidades rurales y de alta marginación. Es decir, su enfoque es meramente social.

Sin embargo, también enfrenta retos como la desigualdad en la oferta, ya que tanto el servicio postal público como el privado se enfocan en las zonas urbanas, provocando la exclusión de cerca de 27 millones de personas.

Además, no hay incentivos en el mercado para llegar a zonas rurales y aunque la empresa de correos mexicana tiene una amplia cobertura, el gasto de operación impacta en el servicio que ofrece, como reconoce en su diagnóstico el mismo gobierno.

Aunque la posibilidad de que el servicio de correo a nivel mundial se mantenga a pesar de la evolución tecnológica esta depende de la anticipación y adaptación. Por su parte, la UPU alertó que mientras el volumen mundial de paquetería nacional aumentó más de un 500% entre el 2000 y 2024 gracias al comercio electrónico, la correspondencia postal se ha desplomado un 55%.

"A pesar del crecimiento de los servicios de paquetería, los ingresos postales no han seguido el ritmo del crecimiento económico mundial, en un fenómeno conocido como 'desacoplamiento postal'", es decir, una diferencia entre los ingresos del correo tradicional y su aporte a la economía nacional.

Y eso se ve en las cifras en México, donde en el tercer trimestre del 2026, el ingreso por venta de servicios fue de 1,395.3 millones de pesos mientras que su gasto de operación fue de 3,921.6 (mdp).

Entonces, digamos que la tecnología de facto no terminaría por desaparecer los servicios postales nacionales, sino el tema económico.

Dice la UPU: "Esta desconexión ha provocado una disminución de la rentabilidad de los servicios postales, especialmente a medida que las alternativas digitales de comunicación y los modelos logísticos alternativos superan a los sistemas postales tradicionales".

En el plano internacional, señala el organismo, el panorama es más complejo, y la posible extinción del correo podría ocurrir en las próximas cinco décadas, a menos que se mejore el servicio, el precio y la calidad, para hacer frente a proveedores privados, cuya ventaja es la inversión, la tecnología y modelos centrados en el cliente.

En este sentido, de acuerdo con el organismo de la ONU, la vida de los servicios postales pasará por su capacidad para renacer y ser resilientes, de adelantarse a los cambios, ofrecer nuevos servicios y usar la tecnología a su favor.

Tienen la infraestructura para conseguirlo y acercarse a las comunidades más alejadas, pero es necesario revertir las pérdidas económicas y aprovecharse del comercio electrónico, que en casi un cuarto de siglo ha logrado impulsar el servicio de paquetería.

Las alianzas con empresas privadas de logística y de sistemas financieros también serán necesarias para "impulsar la innovación y crear nuevas oportunidades de servicio".

A finales de octubre de este año, en una gira por Tabasco, Violeta Abreu González, directora de Correos de México, señaló categórica que la empresa estaba lejos de desaparecer y que se iba a fortalecer porque la población la necesitaba.

Su respuesta se basa en los objetivos del gobierno, que buscan consolidar la modernización del correo mexicano y hacerla más eficiente para la prestación de servicios postales y diversos.

Así como garantizar la continuidad de los servicios y la transformación digital de los trámites; además, de impulsar "a Correos de México como operador estratégico del Estado en la provisión de servicios postales y diversos, para responder de manera eficiente a las necesidades de la población".

Finalmente, la vocación que hará sobrevivir en nuestro país al servicio postal tiene que ver con su valor social y el peso que le dará el gobierno en los próximos años a nivel comunitario.

Frente a la tecnología, la supervivencia de los correos nacionales pasará por ampliar su cartera de servicios más allá de los tradicionales. Mientras que los empleados y trabajadores postales deberán evolucionar al ritmo de los cambios que hagan estas empresas.

Con información de N+

ICM