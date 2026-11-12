Internacional

Greta Thunberg Exige en la COP31 Frenar el Genocidio y Ecocidio del Planeta

La joven activista pidió un "embargo energético" de Turquía contra Israel porque dijo que eso contribuye al asesinato de palestinos

Greta ThunbergLa joven sueca estaba acompañada en la rueda de prensa por otros cuatro activistas. Foto: Reuters.

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